"الجهاد" يزور عوائل الأسيرين قصي مرعي وحمود شريم في جنين

زار وفد قيادي بارز من حركة الجهاد الإسلامي وأسرى محررين، مساء اليوم الأربعاء، منزل الأسيرين قصي مرعي وحمود شريم، في مخيم جنين.

وضم الوفد القيادي البارز في الحركة الشيخ بسام السعدي، والقيادي المحرر خضر عدنان، وعدد اَخر من الكوادر في محافظة جنين.

وأكد الوفد أن هذه الزيارات تأتي إكراماً ووفاءً للأسرى الأبطال الذين كان لهم دورا في مساعدة إخوانهم الأسرى الابطال داخل السجون، وتأكيداً أنهم عنوان للصمود والتضحية وهم من يقودون المرحلة.

وقال الوفد، إن هذه الزيارة تمثل اسناداً لذوي الأسيرين البطلين لأنهم يستحقون منا كل الوفاء، وبعث رسالة تأكيد على مواصلة نهج المقاومة حتى تحرير الأسرى من سجون الاحتلال.

يشار إلى أن الأسيرين مرعي وشريم تتهمهما سلطات الاحتلال بمساعدة أبطال عملية "نفق الحرية"، التي نفذها خمسة أسرى من الحركة، بالإضافة للأسير البطل زكريا زبيدي، بقيادة الأسير القائد محمود العارضة الذي يعتبر العقل المدبر لهذه العملية البطولية.







