أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن عطل مفاجئ يصيب واتساب على اجهزة الايفون منذ يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.

وأوضحت الصحيفة أن تطبيق واتساب لا زال حتى مساء الأربعاء لا يعمل على أجهزة الأيفون iPhone.

وأشتكى المستخدمين من وجود مشاكل في الرد على الرسائل الموجودة على التطبيق أو الاطلاع على قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم.

وقد قام المستخدمون بالإبلاغ عن هذه المشاكل في التطبيق على منصات تنافسية للتطبيق على غرار Twitter وموقع DownDetector الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية، إلا أنه لم يعرف بعد سبب هذا العطل كما لم يعلق WhatsApp على تقارير الانقطاع.

كيف يمكنني التحقق مما إذا كان WhatsApp معطلاً أم لا؟

يمكن لأولئك الذين قد يواجهون مشكلة في تطبيق WhatsApp التحقق من تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، مثل Twitter، الذي يعد المنافس الرئيسي للتطبيق، وذلك للحصول على التقارير.

وإذا لم يكن لديك حساب تويتر، فإن موقع Down Detector فسيخبر المستخدمين أثناء حالة حدوث عطب للتطبيقات أو عندما تواجهها صعوبات.

وإذا ما بدا وأن المشكل ليس عاما، فحاول التثبت من اتصال الإنترنت على جهازك أو الخروج من التطبيق قبل تسجيل الدخول مرة أخرى.