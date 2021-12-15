بث مباشر مباراة قطر والجزائر اليوم الاربعاء نصف نهائي كأس العرب 2021

ننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بث مباشر مباراة قطر والجزائر اليوم الاربعاء ضمن مباريات نصف نهائي كأس العرب 2021.

وتشهد المباراة اهتمامًا كبيرًا من عشاق كرة القدم العربية لا سيما القطرية والجزائرية على وجه التحديد خاصة وأن المباراة تعتبر المباراة الأخيرة للوصول إلى نهائي الكأس.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة مباشرة عبر عدة قنوات عربية وهي على النحو التالي:

( قناة Alkass One HD بتعليق الكابتن خليل البلوشي، وخالد الحدي، اضافة الى قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2 بتعليق الكابتن رؤوف خليف).

تشكيلة المنتخب القطري ضد الجزائر

حارس المرمى: سعد عبدالله الشيب الدوسري

خط الدفاع: اسماعيل محمد - بسام هشام الراوي - خوخي بوعلام - عبدالكريم حسن فضل الله - همام الامين أحمد

خط الوسط: حسن خالد الهيدوس - كريم بوضياف - عبدالعزيز حاتم

خط الهجوم: المعز علي عبدالله - أكرم حسن عفيف

تشكيلة منتخب الجزائر ضد قطر

حارس المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة - عبد القادر بدران - جمال الدين بن العمري - إلياس شتى

خط الوسط: زكرياء دراوي - سفيان بن دبكة - الطيب المزياني - ياسين براهيمي - يوسف بلايلي

خط الهجوم: بغداد بونجاح