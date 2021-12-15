التحديث الجديد الآن: تردد قناة طيور الجنة 2021

شهد تردد قناة طيور الجنة 2021 اهتمامًا كبيرًا من العائلات في الوطن العربي بسبب تغيير تردد القناة بشكل مفاجئ خلال الفترة الماضية بهدف تحقيق افضل جودة صوت وأفضل صورة للمشاهد العربي.

وتختص قناة طيور الجنة بعرض برامج وفيديوهات كليب وأغاني خاصة للأطفال وتحمل تلك الفيديوهات والبرامج رسالة مهمة ورسالة سامية لنشر الوعي والثقافة والمحبة في قلوب الأطفال.

رسالة القناة ليست للصغار فقط انما للكبار أيضًا لأن معاني الرسائل التي تعرضها القناة مهمة جدًا وضرورية في تعامل الصغير مع الكبير والكبير مع الصغير.

وتملك القناة تأثير قوي على الأطفال والشباب ايضًا فهي تساهم في رفع معدل نموه العقلي والبدني، هذه القناة هي قناة طيور الجنة الغنية عن التعريف، فهيا نتعرف على التردد الجديد لها على القمر الصناعي نايل سات.

وتقدم القناة محتوى هادف يخدم الطفل العربي، فهي أول قناة فضائية مخصصة للأطفال وكانت انطلاقتها الأولى في عام 2008م من مدينة عمان بالأردن أي أن عمر القناة نحو أحدى عشر عام.

وتعود ملكية القناة إلى الملك خالد مقداد، وبعدها تم إنشاء عدة قنوات تابعة لها مثل طيور بيبي وطيور بيبي بالإنجليزية وكذلك قناة طيور بيبي باللغة التركية.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2021 على نايل سات

برامج قناة طيور الجنة

برنامج رياضة × رياضة:- عبارة عن برنامج رياضي يستهدف الأطفال من سن خمس سنوات حتى أربعة عشر عام، حيث يتم إقامة تنافس رياضي فيما بينهم.

برنامج صوتك كنز:- يحاول هذا البرنامج تسليط الضوء على الموهبة الغنائية لدى الأطفال عن طريق عرض بعض المواهب الجذابة.

بنذكر من بين تلك البرامج ما يلي:-

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

وبإمكانك ضبط التردد عبر عربسات من خلال ادخال التردد على جهازك :

التردد : 11632 - استقطاب : عمودي - معدل ترميز : 27500