"إعلام الأسرى": وضع الأسير أبو هواش يتطلب وقفة جادة لإنقاذ حياته

أكد المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ، أن وضع الأسير هشام أبو هواش في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطير جدًا ويحتاج لوقفة شعبية جادة وحقيقية من كافة أطياف ابناء شعبنا.

وناشد أبو شريخ عبر "فضائية القدس اليوم" أبناء شعبنا الفلسطيني بضرورة الوقوف وقفة جادة لدعم قضية الأسرى بشكل عام وقضية الأسير أبو هواش خاصة في ظل استمرار اضرابه المفتوح عن الطعام التي تجاوزت الـ 120 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الاداري.

وأوضح أبو شرخ، أن السلطة الفلسطينية لا تقوم بدورها أمام قضية الأسرى بل تقوم بإطلاق النار على من يستقبل الأسرى المحررين في محافظات الضفة الغربية، مشددً على أن شعبنا لا يعول على مؤسسات السلطة لكونها تخلت تماماً عن دورها تجاه القضايا الوطنية.

وقال: "أمامنا خيار وحيد لدعم قضية الأسرى وهو الضغط الشعبي الحقيقي بإسناد من المقاومة، وعلينا فقط أن نخاطب الشارع العربي والغربي لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني أمام الشعوب وألا نعول على دور المؤسسات الدولية التي تقف إلى جانب الاحتلال الصهيوني وتبرأته من جرائمه.