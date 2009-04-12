مصدر إسرائيلي:التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يتواصل على قدم وساق

فلسطين اليوم – رام الله

أكد مصدر إسرائيلي أن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يتواصل على قدم وساق. وأكد المصدر أن جهاز الأمن الوقائي نقل يوم أول أمس لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" تقريرا حول قيامها بالكشف عن ورشة لتصنيع عبوات ناسفة في مسجد في مدينة قلقيلية يوم الخميس الماضي.

وقال المصدر إن المختبر الذي ضبط تابع لحركة حماس، وأن أربعة اعتقلوا للتحقيق. وقام الفلسطينيون، في إطار العمل المشترك لمنع سيطرة حماس على الضفة الغربية ومكافحة العمليات "الإرهابية"، بإبلاغ الشاباك الإسرائيلي بالتفاصيل.

وأشار المصدر إلى أن قوات إسرائيلية استدعيت إلى المكان لتفكيك العبوات الناسفة وتفجيرها بشكل آمن. وأوضح أن المختبر كان يحوي عبوات جاهزة للاستخدام وأخرى في مراحل التصنيع ومواد خام لصناعة المتفجرات".