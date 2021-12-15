ادارة سجن عوفر تفرض عقوبات قاسية ضد 12 أسيرًا

فرضت إدارة سجن "عوفر" عقوبات على 12 أسيرًا، تمثلت بعزلهم لمدة 24 ساعة، و200 شيقل غرامة مالية على كل واحد منهم، وحرمانهم من الزيارة و"الكانتينا" لمدة شهر.

وأوضح نادي الأسير، أن إدارة السّجن رفضت إدخال الملابس التي أُحضرت عبر زيارة عائلاتهم، رغم وجود اتفاق سابق بالسماح بإدخالها. كما رفضت إدخال الملابس التي خصصت للمعتقلين الجدد في قسم 14 وهو قسم "المعبار".

وواجه الأسرى القرار برفضهم الخروج من غرفة الزيارة، وعليه شرعت إدارة السجن بفرض العقوبات المذكورة أعلاه، وردًا على ذلك أرجع الأسرى وجبة طعام، وأغلقوا القسم، فيما واصلت إدارة السّجن إعلان تهديداتها.

وجدد نادي الأسير تأكيده، على أنّ إدارة السّجون لا تكتف بتنصلها من مسؤولياتها بتوفير احتياجات الأسرى، بل وتحرمهم من إدخالها، علمًا أن الأسرى وفي كل عام يواجهون مع بداية كل شتاء نقص في الاحتياجات لا سيما الملابس والأغطية، كما أن ما توفره "الكانتينا" لهم باهظ الثمن، حيث تُعد "الكانتينا" إحدى أبرز أدوات الاستغلال المالي التي يواجهها الأسرى.