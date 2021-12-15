لاعبو منتخب تونس يرفعون علم فلسطين بعد التأهل لنهائي كاس العرب 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:40 م
15 ديسمبر 2021
علم فلسطين يرفرف عاليا بعد انتهاء مباراة تونس ومصر
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رفع لاعبو منتخب تونس علم فلسطين عقب فوزهم في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاربعاء ضد منتخب مصر في مباراة نصف نهائي كأس العرب 2021 المقامة في قطر.

وتمكن لاعبو المنتخب التونسي من الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة بنيران صديقة عن طريق رأسية اللاعب المصري عمرو السولية في مرماه عن طريق الخطأ.

ومع اطلاق حكم المباراة صافرة النهاية احتفل لاعبي المنتخب التونسي بالفوز بالمباراة بشكل كبير حيث رفع اللاعبون علم فلسطين عاليًا احتفلا بهذا النصر كرسالة حب وتضامن مع الشعب الفلسطيني.

يُشار إلى أن المنتخب الجزائري رفع علم فلسطين في المباراة السابقة بعد تمكنه من الفوز على منتخب المغرب تعبيرًا عن عشق اللاعبين لفلسطين قضية وشعب.

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