يبحث الكثير من عشاق الدائرة المستديرة كرة القدم عن اهداف مباراة مصر وتونس اليوم الاربعاء نصف نهائي كاس العرب 2021 والتي أنهت الساعة السابعة بتوقيت مصر.

وتمكن المنتخب التونسي من تحقيق الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الثاني عن طريق نيران صديقة حيث سجل الهدف اللاعب المصري عمرو السولية في مرماه ملعنًا عن تأهل المنتخب التونسي لنهائي كأس العرب 2021.

وبهذا الفوز القاتل تأهل منتخب تونس إلى المباراة النهائية لكأس العرب والتي ستقام يوم السبت 18 ديسمبر 2021 حيث يلتقي منتخب تونس مع الفائز من المباراة التي ستجمع قطر والجزائر مساء اليوم الاربعاء.