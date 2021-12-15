بنيران صديقة.. تونس تهزم مصر بالوقت القاتل وتتأهل لنهائي كأس العرب 2021

تمكن منتخب تونس مساء اليوم الأربعاء من تحقيق فوزِ قاتل على منتخب مصر في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن مباريات نصف نهائي كأس العرب 2021.

وبهذا الفوز القاتل تأهل منتخب تونس إلى المباراة النهائية لكأس العرب والتي ستقام يوم السبت 18 ديسمبر 2021 حيث يلتقي منتخب تونس مع الفائز من المباراة التي ستجمع قطر والجزائر مساء اليوم الاربعاء.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب منتخب مصر عمرو السولية هدف في مرماه في آخر لحظة من الوقت البديل للقاء ليتأهل نسور قرطاج إلى نهائي كاس العرب.





















