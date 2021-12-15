أسرع من دلتا 70 مرة.. الكشف عن سبب سرعة انتشار المتحور أوميكرون

كشف باحثون من كلية الطب بجامعة "هونغ كونغ (HKUMed)، أن سبب انتشار متحور كورونا "أوميكرون" بشكل أسرع من متحور دلتا وفيروس كورونا الأصلي "سارس – كوف – 2".

وأظهرت الدراسة البحثية أن العلماء وجدوا أن المتحور (أوميكرون) يصيب ويتكاثر في الشعب الهوائية البشرية أسرع 70 مرة من متحور (دلتا) وفيروس كورونا الأصلي (سارس – كوف – 2)، وهو ما قد يفسر سبب انتقال (أوميكرون) من شخص إلى شخص أسرع من السلالات المتحورة السابقة".

ورصدت هذه الدراسة أيضا أن الإصابة بـ "أوميكرون" في الرئتين تكون أقل بكثير من الإصابة بفيروس كورونا الأصلي(سارس – كوف – 2)، وهذا ما يرى العلماء أنه قد يكون مؤشرا على انخفاض شدة المرض عند الإصابة بسلالة أوميكرون".