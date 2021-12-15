بث مباشر .. تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2022 على جميع الأقمار

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2022 على جميع الأقمار حيث يبحث الملايين من المتابعين في العامل عن ضبط الإشارة الامر الذي دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة والتي من خلالها ستشاهدون القناة بجودة HD إذ حازت القناة الرائدة على اهتمام كبير جدًا في الوقت الحالي بسبب تغير تردد القناة بهدف تقديم جودة أفضل من حيث الصوت والصورة.

وتقدم القناة برامج وافلام وثائقية منها عن الحيوانات والصناعات الثقيلة وصيد الأسماك والتكنولوجيا والحروب والتاريخ التي حازت على اهتمام الكثير من عشاق تلك البرامج الرائعة والمميزة.

ومن أهم الأفلام التي تقدمها فيلم أبو كالبيس برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية، وفيلم صنارة الصيد كما يعرض على شاشة القناة صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها، اضافة إلى برنامج عمليات نقل عملاقة : وتبث ناشونال جيوغرافيك سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.

ابرز الأفلام الوثائقية على قناة ناشونال جيوغرافيك

أولاً: أبو كالبيس: وفي هذا الفيلم يعرض الحرب العالمية الثانية: برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية.

ثانيًا صنارة الصيد: ويعرض على شاشة القناة صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها.

ثالثًا: عمليات نقل عملاقة: وتبث ناشونال جيوغرافيك سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.

رابعًا: أساطير العالم الجليدي: ويعرض للمشاهدين دخول حصري للقوارب والمنقذين، وهم يتحدون المياه المليئة بالبكتيريا ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2022

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات HD :

القمر الصناعي: NileSat 7.0°W - اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi

تردد القناة: 12467 - معدل الترميز: 27500 - معامل التصحيح الخطأ: 23 - الاستقطاب: أفقي H.

القمر الصناعي: نايل سات (SD).

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi - تردد القناة: 12226 - معدل الترميز: 27500 - معامل التصحيح الخطأ: 34 - الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 21 :

القمر الصناعي: ArabSat 26.0°E.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.