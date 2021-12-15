"الجهاد الإسلامي" تستنكر اعتداء أجهزة السلطة على موكب استقبال الأسير شاكر عمارة

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات قيام أجهزة أمن السلطة قبل أيام على موكب استقبال الأسير المحرر شاكر عمارة إثر ملاحقة السيارة التي يستقلونها في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.، أدى لإصابة أربعة من النشطاء الفلسطينيين.

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين: إن "حركة الجهاد تدين حادثة التعرض لموكب استقبال الشيخ المحرر شاكر عمارة، وملاحقة النشطاء وحاملي الرايات في الاستقبال وقيام الأجهزة الأمنية، بملاحقة السيارة التي كانوا يستقلونها، ما أدى لانقلابها وإصابة من بداخلها، حيث يعانون من جراح خطرة جداً في مستشفى رام الله الكويتي".

وفي هذا المقام

وأكد عزالدين، أن حركة الجهاد أن هذه الحادثة الخطرة، تأتي ضمن سلسلة الملاحقات والاعتداءات المتواصلة والممنهجة، التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد مواكب استقبال الأسرى المحررين.

ودعا المتحدث باسم "الجهاد"، إلى وقفة جادة ومسؤولة لمحاسبة المتسببين بهذا الحادث الخطير الذي تخطى كل الأعراف والأخلاق الوطنية لهذه الأجهزة، التي باتت سيفآ مسلطآ على رقاب الشرفاء من أبناء شعبنا لإرضاء الاحتلال الذي بات يتحكم بمسار وتصرفات هذه الأجهزة من خلال التنسيق الأمني المقيت.