"الاونروا" تعلن عن تغييرات في دفع المساعدة النقدية الدورية إلى لاجئي فلسطين من سوريا

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، اليوم الأربعاء، أنها ستجري في عام 2022 تغييرات على المساعدة النقدية للاجئين الفلسطينيين من سوريا بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الوكالة.

إليك نص البيان..

الاونروا - اقليم لبنان

إعلان عن تغييرات في دفع المساعدة النقدية الدورية إلى لاجئي فلسطين من سوريا

بيروت، 15 كانون الأول/ ديسمبر 2021

تُعلن الأونروا أنها ستجري في عام 2022 تغييرات على المساعدة النقدية للاجئين الفلسطينيين من سوريا بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الوكالة.

سوف تستبدل الأونروا الدفعات الشهرية للمساعدة النقدية متعددة الأغراض البالغة 100 دولار للعائلة الواحدة بمبلغ شهري قدره 25 دولارًا للشخص الواحد من مصادر التمويل التي تسعى الوكالة للحصول عليها حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الأونروا تزويد كل عائلة من عائلات لاجئي فلسطين من سوريا بدفعة تكميلية قدرها 150 دولارًا أميركياً مرتين في السنة. كما ستتوقف مساعدة المال مقابل الغذاء التي واصلت الوكالة دفعها حتى الآن.

سيكون هذا التغيير ساري المفعول اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير 2022. وسيتم إبلاغكم بطريقة دفع مبلغ ال 25 دولارًا لكل شخص من لاجئي فلسطين من سوريا والمزيد من التفاصيل في مرحلة لاحقة.

لا تدخر الأونروا أي جهد لمواصلة السعي للحصول على تمويل إضافي من مجتمع المانحين، وكذلك من جميع شركائها، من أجل تقديم المساعدة التي يحتاجها لاجئو فلسطين من سوريا ومجتمع لاجئي فلسطين في لبنان في ظل الأزمة المستمرة في البلد.