في يوم المعلم الفلسطيني

بالصور الرابطة الإسلامية توزع الحلوى على المعلمين شمال غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:11 م
15 ديسمبر 2021
الرابطة الإسلامية توزع الحلوى على المعلمين
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وزعت الرابطة الإسلامية إقليم الشمال الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الحلوى على معلمي مدرسةأبو عبيدة بن الجراح ومدرسة جبل المكبر الثانوية شمال غزة.

يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة الأنشطة التي تنفذها الرابطة الإسلامية احتفاءً بيوم المعلم الفلسطيني .

من جانبه تحدث  مسؤول ملف المدارس في الإقليم الأستاذ مؤمن أحمد عن دور المعلم بإنشاء جيل واعٍ ومثقف قادر على المواجهة في كل الساحات. 

وأضاف أحمد طلاب اليوم هم صنّاع المجد والتحرير والفضل يعود للمعلم الفلسطيني الذي لا يدخر جهداً في سبيل رفعة المسيرة التعليمية.

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