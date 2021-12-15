شاهد HD | بث مباشر مباراة مصر وتونس اليوم الثلاثاء 15-12-2021 على يلا شوت

بث مباشر مباراة مصر وتونس اليوم الثلاثاء الموافق 15-12-2021 على يلا شوت حيث وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري رابط المشاهدة حيث سيتمكن كافة المتابعين في جميع الدول العربية من مشاهدة المباراة بجودة HD من بداية الشوط الأول حتى النهاية ، وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات نصف النهائي في بطولة كأس العرب 2021.

ونواصل معكم تقديم كافة مباريات كأس العرب ، إذ وضع لكم فريق الموقع بث مباشر مباراة مصر وتونس اليوم ، وبالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة وتردد القنوات الناقلة .

موعد مباراة مصر وتونس

ومن المقرر أن يلعب المنتخبين المصري والتونسي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت جمهورية مصر العربية والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية .

التشكيلة المتوقعة منتخب مصر ضد تونس اليوم

ولقد وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري ضد تونس وهو على النحو التالي: حراسة المرمى محمد الشناوي. وفي خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد فتوح. وفي الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أفشة. وفي الهجوم: حسين فيصل، زيزو، مروان حمدي.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب تونس امام مصر

ولقد وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة لمنتخب تونس امام مصر وهو على النحو التالي: معز حسن، بلال العيفة ، ياسين مرياح ، منتصر الطالبي ، غيلان الشعلالي ، الفرجاني ساسي ، محمد دراغر ، محمد أمين بن حميدة ، حنبعل المجبري ، يوسف المساكني ، سيف الدين الجزيري

يشار إلى أن اللجنة المنظمة لكأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" أعلنت نفاد جميع التذاكر المخصصة للمباراة المنتظرة بين مصر وتونس ضمن الدور نصف النهائي من البطولة غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 على أرضية ملعب "974" الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.

تردد الجديد قناة بي ان سبورت bein sports 1 2022 مباراة الأردن ومصر

القمر التردد والاستقطاب معدل الترميز

النايل سات 12245 عمودي 27500

سهيل سات 1 11566 أفقي 27500

نايل سات الارسال dvb-s2 التعديل 8 psk 12730 تلقائي 27500 ... وفي نهاية المقالة حول بث مباشر مباراة مصر وتونس نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم وموفقة للجميع