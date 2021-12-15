الحكومة بغزة تعلن عن قرارات جديدة بشأن سداد متأخرات الموظفين والمستحقات الإدارية

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الأسبوعية المنعقدة، اليوم الأربعاء، تفعيل سداد جميع المتأخرات عن الموظفين المسجلة بأسمائهم اشتراكات الكهرباء، بحيث يتم خصمها من المستحقات على أن يستمر التزام الموظف بالسداد الآلي حسب نسبة الراتب.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، إن هذا القرار جاء في إطار السعي الحكومي للمساهمة بتحسين خدمات شركة توزيع الكهرباء للمواطنين، وتحصيل ديونها من المشتركين وخاصة موظفي الحكومة عبر السداد الآلي.

وأفاد الإعلامي الحكومي، بأنه تم اعتماد كشف الرتب العسكرية المستحقة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، ضمن المرحلة الثانية، وعددهم (1358) من الرتب السامية التي استوفت كامل الشروط القانونية للترقية.

وأطلعت اللجنة على تقرير مقدم من ديوان الموظفين العام حول إجراءات عقد مسابقات الوظائف الاشرافية ضمن المرحلة الأولى في الوزارات والمؤسسات الحكومية لعدد(300) دائرة، وصادقت اللجنة على الترتيبات اللازمة للإعلان عن نتائج المسابقات الأسبوع القادم من قبل ديوان الموظفين العام.

كما وأقرت اللجنة صرف مبلغ (350,000) دولار لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان لتدعيم كاسر الموج بميناء غزة البحري.

واعتمدت اللجنة كل من: دليل إجراءات العمل الموحد للتعامل مع حالات النساء والفتيات الناجيات من العنف، ولائحة العمل التطوعي في الدوائر والمؤسسات الحكومية، ووثيقة التدخلات لجودة وتكامل بيانات حوادث الطرق.