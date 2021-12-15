وزير "إسرائيلي" يعترف رسميًا باعتداءات المستوطنين.. والخارجية الفلسطينية ترحب

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تنظر بإيجابية للتصريح الذي أدلى به ما يسمى بـ"وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي"، عومر بارليف، بشأن اعتداءات وعنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأملاكهم.

واعتبرت وزارة الخارجية، تنديد وزير الاحتلال بارليف بعنف المستوطنين وتأكيده أنه غير مقبول ويجب التصدي له، هو "أول اعتراف رسمي من قبل وزير في الحكومة الإسرائيلية بالانتهاكات والجرائم التي يرتكبها عناصر الإرهاب اليهودي بحق الفلسطينيين".

وأوضحت أن "هذا الاعتراف يعتبر خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية، رغم ما لاحظناه من تنافس بين منظمات وجمعيات المستوطنين الإرهابية، ومن يمثلها في المستوى السياسي في مهاجمة الوزير بارليف، ونعته باللاسامية وعديد الألفاظ البذيئة".

وطالبت الوزارة، وزراء أحزاب الوسط واليسار في الحكومة الإسرائيلية بأن يخرجوا عن صمتهم ليعلنوا بكل وضوح إدانتهم ومعارضتهم لإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، بما يساهم حقيقة في إنجاح إجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويساعد أيضا في توفير المناخات والأجواء اللازمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.