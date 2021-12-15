التيار الاصلاحي لـ"فتح" ينفي مزاعم تأسيس حزب جديد

نفى القيادي في التيار الإصلاحي الديمقراطي، عبد الحكيم عوض، اليوم الأربعاء، مزاعم تأسيس حزب سياسي جديد من خلال انعقاد المؤتمر الذي نظمه التيار الإصلاحي اليوم في غزة، إذ يهدف التيار إلى تماسك كافة الكوادر، ووحدة حركة فتح وتكاتفها.

وقال عوض في تصريح صحفي، إن "المؤتمر يهدف إلى التأكيد على الحقوق في الممارسة الديمقراطية، وهو الرسالة التي من أجلها تم تأسيس التيار الإصلاحي الديمقراطي.

ودعا إلى الدفع بالشباب والمرأة لتولي المسؤولية السياسية وقيادة التيار.

وصف عوض، مؤتمر التيار الإصلاحي، بـالإداري ذي صيغة تنظيمية"، مشيرًا إلى أن المؤتمر دعوة للعودة إلى مسار الوحدة بين قادة التيار، كمقدمة لإصلاح الوضع الفلسطيني وترتيب النظام السياسي بعيدا عن سياسات التفرد والإقصاء.

وأكد القيادي في التيار الإصلاحي الديمقراطي، أن أحد قادة حركة فتح لم يراع وحدتها، الأمر الذي عرض الحركة لأذٍ وأدى إلى خلق المزيد من الأزمات.

ويناقش المؤتمر، الذي انطلق اليوم، ويستمر على مدى ثلاثة أيام، أوراق عملٍ تنظيمية وإدارية ومالية، قبل أن يَختتم أعماله بانتخاب قيادات جديدة.

وكان القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، قد أكد الأربعاء، أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح يعمل على استعادة وحدة حركة فتح.

وقال دحلان، في كلمته خلال انطلاق أعمال المؤتمر التنظيمي لتيار الإصلاح في حركة فتح: “نعمل من أجل وحدة استعادة حركة فتح مستلهمين تجارب الزعماء والرئيس الخالد ياسر عرفات”.