قرداحي: ما قلته عن الحرب في اليمن لا يستحق هذه الضجة

أكد وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، اليوم الأربعاء، أن "ما قلته عن الحرب في اليمن لا يستحق هذه الضجة، وأنه أدلى بتصريحاته عن حسن نية"، موضحًا أنه "ليس نادماً على شيء"، بعد استقالته عقب أزمة لبنانية خليجية إثر تصريحاته عن حرب اليمن.

واعتبر وزير الاعلام قرداحي، أن البعض "توهم أن بإمكانه مضايقته في الحياة السياسية".

ورأى قرداحي أن "الضجة كانت محضرة من قبل في غرف سوداء"، وأنه استغرب شخصيا قوة ردة الفعل عليها. مشيرًا إلى أن "ما قاله كان بمثابة ذريعة لأمر آخر".

كما أن وزير الإعلام اللبناني السابق "لم يستبعد ترشحه للانتخابات النيابية"، ملمحا إلى أن "ما حصل دفعه بطريقة ما إلى خوض غمار السياسة"،

وأوضح أن "مشواره السياسي لم ينته أبدا، بل بدأ الآن".

يشار إلى أن جورج قرداحي قد أعلن سابقًا عن تقديم استقالته في مؤتمر صحفي، وأكد أن الاستقالة لم تأتي نتيجة ضغط وإنما لمصلحة البلاد.