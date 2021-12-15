الرابطة الإسلامية تُكرم  معلمات مدرسة شفا عمرو وتوزع الحلوى على المعلمين 

كرمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم معلمات مدرسة شفا عمرو وذلك بالتزامن مع يوم المعلم الفلسطيني خلال احتفالٍ أقامته بعنوان شكراً معلمتي .

وفي كلمة الرابطة الإسلامية أشادت د.ميرفت حماد بالمعلمين قائلة: أنتم أصحاب أرقى وأسمى مهنة، أنتم أمل الأمة في أن تصل إلى التقدم والتطوّر، يامربي الأجيال وصانعي العقول، المعلمون هم نبع الماء الصافي الذي يروي العقول بالمعرفة والثقافة لتصبح نيّرة مفكرة تعرف هدفها وتسعى إلى تحقيقه.

وأكدت حماد على أهمية هذا اليوم لتوجيه كلمة حق في أصحاب الفضل، والتعبير عن الحب الكبير والامتنان لكلّ ما يفعلونه مع طلبتهم .

وشددت حماد على أهمية مهنة التعليم خاصة أنّ مهنة التعليم تُواجه في بعض الدول تهميشًا وتجاهلًا متعمدًا، ويعتبرها البعض بأنها مهنة عامة ليس لها القبول الاجتماعي، رغم أنّ مهنة التعليم هي الأساس لجميع المهن وهي الأساس في أن يكون للدولة كيانٌ واستقرار ونمو في مجال العلم .

وفي ختام الاحتفالية قدمت الرابطة الإسلامية شهادات شكر وهدايا للمعلمات تعظيماً لجهودهن المعطاءة تم توزع الحلوى على المعلمين برفح.

كما وزعت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الحلوى على معلمي مدرسة أحمد ياسين الثانوية غرب مدينة رفح.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة الأنشطة التي تنفذها الرابطة الإسلامية احتفاءً بيوم المعلم الفلسطيني .

من جانبه رحب مدير المدرسة الأستاذ حيدر الحوت بهذا النشاط معبراً عن سروره وشكره للرابطة الإسلامية على جهودها المبذولة في خدمة الطالب الفلسطيني والمسيرة التعليمية.

الجدير بالذكر أن الرابطة الإسلامية في مدينة رفح عكفت على تنفيذ سلسة أنشطة بهذه المناسبة الوطنية.