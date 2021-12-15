بالصور الرابطة الإسلامية تنظم زيارات للأطر الطلابية شمال غزة 

نظمت الرابطة الإسلامية إقليم الشمال الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم زيارة للكتلة الإسلامية بمناسبة انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس الـ34 .

في السياق ذاته زارت الرابطة الإسلامية جبهة العمل الطلابي التقدمي وهنأتهم بمناسبة انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الـ 54 .

من جانبه رحب مسؤول الكتلة الإسلامية في شمال غزة الأستاذ تامر أبو علبة بهذه الزيارة معبراً عن سروره، مستعرضاً العمل المشترك لكلا الإطارين في كافة الساحات.

وأشاد سكرتير جبهة العمل الطلابي الأستاذ أحمد المصري بدور الرابطة الإسلامية في مساندة الطالب الفلسطيني، مستحضراً حملة طالب مش دينار التي نظمتها الرابطة مساندة لطلبة الجامعات .

وفي كلمة للرابطة الإسلامية تحدث الأستاذ محمد زيادة أن هذه الزيارات تأتي لتوطيد العلاقات بين الأطر الطلابية تأكيداً منها على ضرورة العمل المشترك بما يخدم الطالب الفلسطيني مشدداً أن "خدمة الطالب عبادة نتقرب بها إلى الله "

وفي ختام الزيارات قدم وفد الرابطة الإسلامية هدية تذكارية للكتلة الإسلامية وجبهة العمل الطلابي التقدمي .





