مشعل على رأس وفد كبير من حماس يصل بيروت اليوم

وصل صباح اليوم الأربعاء 15/12/2021 ، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج على رأس وفد قيادي كبير إلى العاصمة اللبنانية بيروت .

وفقا لمراسلنا في مطار بيروت فإن استقبالا رسميا وشعبيا جرى لوفد حماس والذي يضم في عضويته إلى جانب مشعل: موسى أبو مرزوق، وفتحي حماد، وحسام بدران ، ومحمد نزال.

وتجمع عشرات الصحفيين ووسائل الاعلام أمام بوابة المطار لمتابعة الزيارة التي تأتي على وقع توتر فلسطيني فلسطيني في المخيمات اللتي راح ضحيتها 4 من أنصار حماس.

وحول برنامج الزيارة فإن الدولة اللبنانية ترحب بالزيارة، ومن المرجح أن يلتقي مشعل بعدد من كبار المسؤولين، لمناقشة الأحداث الاخيرة وسبل تطويقها.