هل سيكون هناك صرف لمخصصات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام ؟

أكد داود الديك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية برام الله اليوم الاربعاء 15/12/2021 ، ان لا جديد بشأن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية حتى اللحظة .

تصريحات الديك انهت كافة الوعودات السابقة بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري ، ليكون موعد الصرف القادم بداية العام الجاري وفقا لتصريحات الاتحاد الاوروبي سابقاً .

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أكد عدم قدرته على توفير مساهمة في مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري.

وبين مسؤول الإعلام بالمفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان، أن السبب يعود لأسباب فنية فقط.

وقال عثمان إن "الاتحاد الأوروبي منذ بداية هذا العام كان على تواصل مع السلطة الفلسطينية وأبلغها بتأخر المساعدات الأوروبية لأسباب فنية مرتبطة بموضوع البرمجة الأوروبية المتعددة السنوات وهو ما يحدث كل دورة تمويلية للاتحاد الأوروبي".

وشدد على أن "الاتحاد الأوروبي يساهم في ثلث المخصصات الاجتماعية تقريبا والباقي تدفعه السلطة".

وفي ذات السياق قال لؤي المدهون وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بان صرف شيكات الشؤون الاجتماعية ستصرف قريباً وان الوزير مجدلاني يبذل جهودا من أجل صرف دفعة من مستحقات الشؤون من خزينة وزارة المالية الفلسطينية

حالة من السخط و الاستياء تسيطر على الأسر الفقيرة في فلسطين، في ظل صمت وزارة التنمية الاجتماعية وعدم تحديد مواعيد محددة لصرف هذه المساعدات.

وكانت وزارة التنمية صرفت الدفعة الأولى من هذه المخصصات والمساعدات في العاشر من مايو هذا العام بـ"الحد الأدنى" بما قيمته 750 شيكل فقط لجميع الأسر الفقيرة المعتمدة في برنامج التحويلات النقدية، والتي يبلغ عددها حوالي 116 ألف أسرة.

وكان من المقرر صرف الدفعة المالية الأولى نهاية شهر مارس الماضي، على أن يتم صرف الدفعة الثانية مطلع يونيو الماضي بواقع 4 دفعات سنويا.