كورونا غزة : لا وفيات وتسجيل "127" إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاربعاء 15/12/2021 ، عن تسجيل "127" إصابة دون تسجيل أي وفيات بعد اجراء 1154 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة ، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.

أوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين 188787 اصابة ، اجمالي الحالات النشطة 1727 حالة، اجمالي المتعافين 185391 حالة ، و اجمالي الوفيات 1669 وفاة

وبشأن التطعيمات أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 523135 شخص.