صور وفيديو ..الاحتلال يقتحم منزل الأسير انفيعات ويعبث بمحتوياته

داهمت قوات الاحتلال، منزل الأسر مناضل انفيعات، فجر اليوم الأربعاء 15-12-2021م في بلدة يعبد جنوب غرب جنين المحتلة.

وقال ذوي الأسير انفعيات، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير وأشقاءه بطريقة همجية، بعد خلع أبواب المنزل برفقة الكلاب البوليسية، والعبث في محتوياته، وتمزيق صور نجلهم الأسير.

يذكر أن الأسيرين انفيعات وأيهم كممجي، قد أعاد الاحتلال اعتقالهما بتاريخ 19 أيلول 2021م، من مدينة جنين، بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم، عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع"، برفقة القادة محمود ومحمد العارضة ويعقوب قادري وزكريا الزبيدي.

🔴📹 شاهد.. لحظة اقتحام قوات الاحت..لال منزل الأسير مناضل نفيعات صباح اليوم pic.twitter.com/jZxOmyvWaA — وكالة فلسطين اليوم الاخبارية (@paltoday) December 15, 2021





