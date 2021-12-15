عسكري "إسرائيلي كبير يتوعد غزة ولبنان

قال "زفيكا فوغل" الرئيس السابق للقيادة الجنوبية بالجيش "الإسرائيلي" في الانتفاضة الثانية والقائد الحالي لوحدة إنقاذ الجولان، صباح اليوم الأربعاء، "يجب على "إسرائيل" أن تهاجم بكل القوات قطاع غزة ولبنان، فلا يوجد موعد ثانٍ لإحياء إسرائيل في ظل التهديدات الحقيقية المحيطة بها".

وأضاف "فوغل" :"الواجب أن انظر إلى الصورة كاملة، وإن خوفي أنه حين يشعر أعداؤنا بالأسى في نفس الوقت سوف يقررون العمل معًا ضدنا"، وفق القناة (7) الإسرائيلية.

وأبدى "فوغل" تخوفه من تعرض إسرائيل لهجمات بالسلاح الكيماوي، قائلا: "الأسلحة الكيماوية سوف تذهب أيضاً إلى حزب الله".

وكانت صحيفة (واشنطن بوست)، كشفت الأسبوع الماضي أن إسرائيل استهدفت منشآت أسلحة كيماوية في سوريا على مدى العامين الماضيين لمنع سوريا من استئناف إنتاج الأسلحة الكيميائية.

وذكرت: "أن إسرائيل حصلت على معلومات استخباراتية مفادها أن الحكومة السورية كانت تحصل على مواد كيميائية وإمدادات أخرى ضرورية لإعادة بناء القدرة على إنتاج الأسلحة الكيماوية التي كانت قد تخلت عنها ظاهريًا قبل ثماني سنوات".