السعودية تسمح لفئات عمرية جديدة بأداء العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، مساء أمس الثلاثاء، أن الفئات العمرية المسموح لها بأداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وزيارة الروضة الشريفة هي لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق.

وقالت الوزارة: "وذلك للمواطنين والمقيمين داخل السعودية، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، مع اشتراط ظهور حالة محصّن في تطبيق (توكلنا).

وحول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أكدت أنه يجب عليهم تسجيل إثبات اللقاح في منصة (مقيم) قبل الدخول للسعودية، والتسجيل في تطبيقي (توكلنا) و(اعتمرنا) بعد الوصول إلى المملكة، وبعد تحديث الحالة الصحية في (توكلنا) يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة من تطبيق (اعتمرنا)، وفق (عكاظ).

أما للقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، أضافت وزارة الحج والعمرة: "بأنه يتوجب عليهم تسجيل إثبات اللقاح في منصة (قدوم) قبل دخول السعودية، والتسجيل في تطبيقي (توكلنا) و(اعتمرنا) بعد الوصول إلى المملكة، وبعد تحديث الحالة الصحية في (توكلنا) يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة من تطبيق (توكلنا) أو تطبيق (اعتمرنا).

وتأتي هذه التوضيحات بعدما أكدت الوزارة في وقت سابق أن المسموح لهم بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي للقادمين من خارج السعودية، هم من تبلغ أعمارهم بين 18 عاماً و50 عاماً.

وبعد ذلك، ألغت تحديد الحد الأعلى للأعمار بـ50 عاماً، ليتم اعتماد الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج بين 18 عاماً وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، إلا أنها أعلنت أخيراً أنه يمكن للقادمين من الخارج وأعمارهم 12 عاماً فأكثر أداء مناسك العمرة بشرط استكمال التحصين.

وكشفت أن آلية الحصول على تصاريح العمرة والصلاة والطواف وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة تتم عن طريق تطبيق (اعتمرنا) وأن تكون بيانات المستفيد محدثة في نظام (أبشر) مع اشتراط ظهور حالة (محصّن) في تطبيق (توكلنا).