أبو هواش يدخل يومه الـ"121" في الإضراب ..وضعه الصحي في تدهور ولا تحركات جدية

يواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاماً) من بلدة دورا قضاء الخليل، معركة الأمعاء الخاوية لليوم الـ121 احتجاجاً على اعتقاله الإداري ، ولغاية اللحظة ما من حلول جدية بشأن قضيته.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، أنه بالرغم من خطورة الوضع الصحي الذي يمر به الأسير أبو هواش ودخوله مرحلة حرجة، إلا أن محاكم الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلب الأسير بإنهاء اعتقاله الإداري، بل على العكس أصدرت قبل يومين قراراً بتثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه ومدته 4 شهور.

وذكرت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأسير أبو هواش حالياً داخل ما يسمى "سجن عيادة الرملة" بحالة صحية مأساوية، فهو يعاني من هزال واضح وانخفاض حاد بالوزن، وبالكاد يستطيع الكلام، كما يشتكي من أوجاع حادة بكافة أنحاء جسده لا سيما أطرافه السفلية التي بات لا يشعر بها، ولا يستطيع الوقوف على قدميه ويتنقل على كرسي متحرك.

أنه يوم الجمعة الماضي تم نقل أبو هواش إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية المدنية، وتم إجراء فحص دم له وتبين معاناته من نقص حاد بالأملاح، خاصة بعد قراره بالامتناع عن شرب الماء لمدة ثلاث أيام، لكنه تراجع عن الخطوة بعد ذلك ومن المحتمل أن يخوضها مجدداً في حال عدم إيجاد حل لقضيته.

وأعربت الهيئة عن قلقها على حياة الأسير أبو هواش، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرة خاصة أنه بات معرضاً لفقدان حياته في أي لحظة.

يذكر بأن الأسير أبو هواش معتقل منذ تاريخ 27/10/2020 ، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات.