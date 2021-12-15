كتائب القسام تعلن عن انطلاق مناورات درع القدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:24 ص
15 ديسمبر 2021
كتائب القسام
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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء 15/12/2021، انطلاق مناورات درع القدس والتي تهدف لرفع الجهوزية القتالية وتحاكي سيناريوهات مختلفة.

وقالت كتائب القسام في بيان صحفي أن هذه المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية.

ونوهت الكتائب إلى أنه قد تسمع في بعض المناطق والمواقع العسكرية أصوات انفجارات وإطلاق نار.

وأكدت الكتائب أن المقاومة ستبقى سيف القدس ودرعها حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات.

 

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