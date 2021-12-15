كأس العرب : لقاء نصف النهائي اليوم بين تونس ومصر ويليها الجزائر وقطر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء 15/12/2021 إلى قطر وبالتحديد إلى ملعبي "974" و"الثمامة" اللذان يستضيفان مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الأولى من المربع الذهبي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وستجمع المنتخبين المصري والتونسي على أرضية ملعب "974" الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.

من سيتأهل الليلة إلى نهائي كأس العرب؟

أما المباراة الثانية، فتجمع المنتخب القطري "المضيف" مع نظيره الجزائري في تمام الساعة 22:00 على أرضية ملعب "الثمامة" الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.

وحجز منتخب تونس "نسور قرطاج" مقعدا له في "المربع الذهبي" للبطولة، على حساب نظيره العماني بفوزه عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية.

بينما تأهل منتخب مصر "الفراعنة" إلى الدور قبل النهائي لكأس العرب 2021، على حساب نظيره الأردني، إثر فوزه عليه 3-1 بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وتأهل "العنابي" القطري إلى نصف النهائي بعد فوزه العريض على نظيره الإماراتي بخماسية بيضاء، فيما بلغ المنتخب الجزائري قبل النهائي بعد تجاوزه نظيره المغربي بركلات الترجيح 5-3 عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.