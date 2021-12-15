أسعار الخضروات في قطاع اليوم الاربعاء 15/12/2021

شهدت اسعار الخضروات في قطاع اليوم الاربعاء 15/12/2021ارتفاع على اسعارها مع انخفاض درجات الحرارة ، حيث عاد الخيار لسعر ال3 شواقل وغيرها من الخضروات .

في حين سجّل سعر كيلو الدجاج على أرض المزرعة 10 شواكل؛ ليباع للمستهلك بـ11 شيكلا بعد إضافة تكلفة النقل وأجرة المذبح، وهذه تفاصيل الأسعار:

أولًا: الدجاج اليوم الأحد 15/12/2021

صافي: 15 شيكل

فخذ: 13 شيكل

دبوس: 15 شيكل

صدر: 24 شيكل

شيش طاووق: 24 شيكل

جناح: 10 شيكل

كبدة: 16 شيكل

ثانيًا: الخضروات اليوم الاربعاء 15/12/2021

البندورة: 1ك = 1 - 1.7 شيكل

خيار: 1 ك = 3 شيكل

خيار بلدي: 1 ك = 4 شيكل

بطاطا بلدية: 5 ك = 10 شيكل

بطاطا ثلاجات: 8 - 10 ك = 10 شيكل

بامية: 1ك = 10 - 12 شيكل

ملوخية : 1ك = 2 - 2.5 شيكل

فاصوليا: 1ك = 5 شيكل

لوبيا: 1ك = 5 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 1.5 شيكل

باذنجان : 1ك = 1.5 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

ليمون : 1 ك = 1.5 شيكل

جزر : 1ك = 3 شيكل

سبانخ بلدي: 1 ك = 1.5 - 2 شيكل

سبانخ: 1ك = 1 شيكل

خس: ربطة = 2 شيكل

سلق: 1 - 2 شيكل