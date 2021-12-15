أسعار الخضروات في قطاع اليوم الاربعاء 15/12/2021

شهدت اسعار الخضروات في قطاع اليوم الاربعاء 15/12/2021ارتفاع على اسعارها مع انخفاض درجات الحرارة ، حيث عاد الخيار لسعر ال3 شواقل وغيرها من الخضروات .
في حين سجّل سعر كيلو الدجاج على أرض المزرعة 10 شواكل؛ ليباع للمستهلك بـ11 شيكلا بعد إضافة تكلفة النقل وأجرة المذبح، وهذه تفاصيل الأسعار:
أولًا: الدجاج اليوم الأحد 15/12/2021
صافي: 15 شيكل
فخذ: 13 شيكل
دبوس: 15 شيكل
صدر: 24 شيكل
شيش طاووق: 24 شيكل
جناح: 10 شيكل
كبدة: 16 شيكل
ثانيًا: الخضروات اليوم الاربعاء 15/12/2021
البندورة: 1ك = 1 - 1.7 شيكل
خيار: 1 ك = 3 شيكل
خيار بلدي: 1 ك = 4 شيكل
بطاطا بلدية: 5 ك = 10 شيكل
بطاطا ثلاجات: 8 - 10 ك = 10 شيكل
بامية: 1ك = 10 - 12 شيكل
ملوخية : 1ك = 2 - 2.5 شيكل
فاصوليا: 1ك = 5 شيكل
لوبيا: 1ك = 5 شيكل
كوسا: 1ك = 3 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 1.5 شيكل
باذنجان : 1ك = 1.5 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
ليمون : 1 ك = 1.5 شيكل
جزر : 1ك = 3 شيكل
سبانخ بلدي: 1 ك = 1.5 - 2 شيكل
سبانخ: 1ك = 1 شيكل
خس: ربطة = 2 شيكل
سلق: 1 - 2 شيكل