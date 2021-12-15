الطقس: منخفض جوي بدد الآمال لتعويض الجفاف في انتظار منخفض الجمعة القادمة

بدد المنخفض الجوي الذي ضرب الأراضي الفلسطينية بالأمس الآمال وخاصة ان المنخفض لم يحمل أي أمطار حتى اللحظة ، وسط انخفاض على درجات الحرارة ، على أمل ان يعوض منخفض يوم الجمعة القادمة ويحمل كميات كبيرة من الامطار لكسر الجفاف.

وقالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الاربعاء يكون غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة ألشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية أكثر برودة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات النهار إلى معظم المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.