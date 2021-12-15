أسعار الذهب اليوم في البحرين الاربعاء 15 ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021 في البحرين، رغم استقرار المعدن النفيس عالميا جراء تراجع عوائد السندات الأمريكية.

أسعار الذهب في البحرين اليوم

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في البحرين اليوم الاربعاء ، ليسجل نحو 21.65 دينار (57.42 دولار)، مقابل 21.59 دينار في ختام تعاملات أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في البحرين، خلال التعاملات المسائية من اليوم الاربعاء ، ليسجل نحو 16.24 دينار (43.07 دولار)، مقابل 16.20 دينار عند إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في البحرين، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 12.63 دينار (33.50 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 10.83 دينار (28.71 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في البحرين

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في البحرين (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال تعاملات الاربعاء المسائية، نحو 18.95 دينار (50.24 دولار)، مقابل 18.89 دينار بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في البحرين، اليوم الاربعاء، نحو 673.38 دينار (1786 دولارا)، وجاء سعر الجنيه الذهب في البحرين (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 151.57 دينار (401.96 دولار).

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم الاربعاء ، متأثرة بالتساوي بانخفاض عائدات السندات وارتفاع الدولار في حين يترقب المستثمرون أي إشارة عن كيف سينهي البنك المركزي الأمريكي إجراءات التحفيز المتعلقة بالجائحة في اجتماعه المقرر في وقت لاحق اليوم.

ولم يشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلا 1787.50 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0616 بتوقيت جرينتش. كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1787.90 دولار.

وارتفع سعر الدولار مما يجعل الذهب أغلى على المشترين بعملات أخرى في حين حومت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عند أدنى مستوياتها في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وسيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعات تستمر يومين لتحديد السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم ومن المتوقع أن يعلن إنهاء برنامجه التحفيزي لشراء السندات في وقت أبكر مما أشار إليه من قبل وهو ما قد يشير كذلك إلى احتمال رفع الفائدة في وقت أبكر خلال العام المقبل.

ومن شأن خفض التحفيز ورفع الفائدة دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المقرر كذلك أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي اجتماعات لتحديد السياسات النقدية هذا الأسبوع.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.24 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3% إلى 932.76 دولار. وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1688.09 دولار.