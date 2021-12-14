أسعار الذهب اليوم في تونس الاربعاء 15 ديسمبر 2021

تراجعت أسعار الذهب في تونس، مساء اليوم الاربعاء 15 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بالرغم من استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في تونس

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في تونس، مساء الاربعاء ، إلى نحو 164.07 دينار (57.04 دولار)، وذلك حسب مواقع إعلام محلية,

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 في تونس (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 143.57 دينار (49.91 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في تونس، نحو 123.06 دينار (42.78 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في تونس، نحو 95.71 دينار (33.27 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في تونس

وانخفض سعر أوقية الذهب في تونس، مساء ااربعاء، إلى نحو 5103 دينارًا (1774 دولارًا).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب في تونس خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 1149 دينارًا (399.28 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب، في تعاملات الثلاثاء، متأثرة بالتساوي بانخفاض عائدات السندات، وارتفاع الدولار.

ويترقب المستثمرون أي إشارة عن كيف سينهي البنك المركزي الأمريكي إجراءات التحفيز المتعلقة بالجائحة في اجتماعه المقرر في وقت لاحق الاربعاء .

ولم يشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلا، نحو 1787.50 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 06:16 بتوقيت جرينتش.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، عند نحو 1787.90 دولار.

وجعل ارتفاع سعر الدولار، الذهب أغلى على المشترين بعملات أخرى، في حين حومت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عند أدنى مستوياتها في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وسيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي)، الاربعاء، اجتماعات تستمر يومين لتحديد السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن يعلن إنهاء برنامجه التحفيزي لشراء السندات في وقت أبكر مما أشار إليه من قبل، وهو ما قد يشير كذلك إلى احتمال رفع الفائدة في وقت أبكر خلال العام المقبل.

ومن شأن خفض التحفيز، ورفع الفائدة دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المقرر كذلك أن يعقد البنك المركزي الأوروبي، وبنك انجلترا المركزي، وبنك اليابان المركزي، اجتماعات لتحديد السياسات النقدية هذا الأسبوع.

المعادن النفيسة الأخرى

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية، بنسبة 0.3% إلى 22.24 دولار للأوقية.

بينما زاد البلاتين، بنسبة 0.3% إلى 932.76 دولار، وارتفع البلاديوم، بنسبة 0.4% إلى 1688.09 دولار.