اسعار الذهب في العراق اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021

انخفضت أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، رغم استقرار أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في العراق اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق في تعاملات اليوم، نحو 83,283 ألف دينار (57.04 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 عند 62,464 ألف دينار (42.78 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، نزل سعر جرام الذهب عيار 14 لنحو 48.582 ألف دينار (33.27 دولار)، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 مسجلا نحو 41.642 ألف دينار (28.52 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق (الأكثر تداولا بالأسواق)، اليوم، لنحو 72.875 ألف دينار (49.91 دولار)

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم بالعراق

سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في العراق، اليوم، 2.590 مليون دينار (1774 دولارا)، في حين سجل سعر الجنيه الذهب في العراق (8 جرامات من عيار 21) اليوم نحو 582.998 ألف دينار (399.28 دولار).