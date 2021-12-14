اسعار العملات الرقمية المشفرة الاربعاء 15-12-2021

تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، لتوقف نزيف الخسائر التي منيت به عملة بيتكوين وأخواتها الأسبوع الماضي

وفى بداية التعاملات، ارتفعت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 2.9% لتكسر حاجز 50 ألف دولار، قبل أن تهبط مجدد لمستوى أقل من 50 ألف دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.21% ليصل إلى 49227.26 دولار.

وتراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.48% إلى 4034.08 دولار.

ونزل سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.51% لتصل إلى 560.83دولار.

وفقد سعر عملة كاردانو cardano ADA 2.36% ليسجل 1.32دولار.

وصعد سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.87% إلى 0.8305 دولار.

وقفز سعر عملة بولكا دوت (Polkadot) DOT بنسبة 4.19 إلى 28.89 دولار.

وتراجع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 1.15% ليصل إلى 0.1661 دولار.

وخسر سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 0.28% ليصل إلى 155.30 دولار.

وفقد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 1.58% إلى 19.37 دولار.