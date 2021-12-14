اسعار العملات الرقمية المشفرة الاربعاء 15-12-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:14 م
14 ديسمبر 2021
بيتكوين
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تباينت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، لتوقف نزيف الخسائر التي منيت به عملة بيتكوين وأخواتها الأسبوع الماضي

وفى بداية التعاملات، ارتفعت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 2.9% لتكسر حاجز 50 ألف دولار، قبل أن تهبط مجدد لمستوى أقل من 50 ألف دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.21% ليصل إلى 49227.26 دولار.

وتراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.48% إلى 4034.08 دولار.

ونزل سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.51% لتصل إلى 560.83دولار.

وفقد سعر عملة كاردانو cardano ADA 2.36% ليسجل 1.32دولار.

وصعد سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.87% إلى 0.8305 دولار.

وقفز سعر عملة بولكا دوت (Polkadot) DOT بنسبة 4.19 إلى 28.89 دولار.

وتراجع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 1.15% ليصل إلى 0.1661 دولار.

وخسر سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 0.28% ليصل إلى 155.30 دولار.

وفقد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 1.58% إلى 19.37 دولار.

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