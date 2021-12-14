طالع أسعار الذهب في الجزائر اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021

تراجعت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأربعاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، تزامناً مع استقرار المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر في تعاملات اليوم ، ليسجل نحو 7920 دينارا (57.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الجزائر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليصل إلى 6931 دينارا (49.91 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، ليسجل نحو 5940 دينارا (42.78 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4620 دينارا (33.27 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر اليوم الاربعاء، نحو 246.324 ألف دينار (1774 دولارا).

وانخفض سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) اليوم، ليسجل نحو 55.444 ألف دينار (399.28 دولار).