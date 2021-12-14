سعر الدولار اليوم الاربعاء في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر الاربعاء، استقر متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري،صباح اليوم الأربعاء في البنوك،و شركات الصرافة.

أعلى سعر للدولار في مصر

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاءت الأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، من بينها التجاري الدولي، والقاهرة، والمصرف العربي الدولي، وHSBC، وبلوم مصر، والإسكندرية، والمصرف المتحد، وعودة، والمصري الخليجي، وكريدي أجريكول، والمشرق، والعربي الأفريقي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر (أكبر بنكان حكوميان في مصر)، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.66 جنيه للشراء، و 17.77 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.71 جنيه للشراء، و 17.83 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى نحو 20.76 جنيه للشراء، و 20.89 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.78 جنيه للشراء، و20.91 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

استقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، إلى نحو 51.65 جنيه للشراء، و 52.07 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.75 جنيه للشراء، و 52.09 جنيه للبيع، أمس