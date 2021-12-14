سعر الدولار في سوريا اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021، قفز سعر الدولارفي سوريا مقابل الليرة، أمس الثلاثاء 14ديسمبر/كانون الأول 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وبلغ سعر شراء الدولار في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3510 ليرات للشراء، و3545 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

فيما تراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا، مسجلا 3953 ليرة للشراء، و3998 ليرات للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 4634 ليرة للشراء، و4691 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

وزاد سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) عند 934 ليرة للشراء، و946 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء)، 953 ليرة للشراء، و965 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 11580 ليرة للشراء، و11721 ليرات للبيع.