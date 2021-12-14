سعر الدولار اليوم  الاربعاء في الجزائر15 ديسمبر 2021

أسعار اليورو والدولار اليوم في الجزائر الاربعاء 15 ديسمبر 2021، تراجع سعر اليورومقابل الدينار الجزائري، صباح أمس الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، لدى البنوك، والسوق السوداء.

وانخفض سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي ليسجل نحو 156.81 دينار للشراء و156.88 دينار للبيع.

وتراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر بالسوق السوداء عند مستوى 203.43 دينار للشراء و205.69 دينار للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء في الجزائر

وارتفع سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي، ليسجل نحو 138.92 دينار للشراء و138.93 دينار للبيع.

وفي السوق الموازية (السوداء) استقر عند 180 دينارًا للشراء و182 دينارًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر

وزاد سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر المركزي عند 183.78 دينار للشراء، و183.87 دينار للبيع.

فيما تراجع الإسترلينى لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 238.05 دينار للشراء، و240.70 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في الجزائر اليوم

وارتفع سعر الريال السعودي، لدى بنك الجزائر المركزي إلى 37.03 دينار للشراء، و37.03 دينار للبيع.

وزاد سعر الريال لدى السوق الموازية (السوق السوداء) ليبلغ نحو 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي، فى التعاملات لدى بنك الجزائر المركزي إلى 37.81 دينار للشراء، و37.83 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم لدى السوق الموازية (السوق السوداء) نحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي نحو 458.18 دينار جزائري للشراء، و459.29 دينار جزائري للبيع.

وبلغ الدينار الكويتي مستوى 594.25 دينار للشراء، و600.85 دينار للبيع، في السوق الموازية (السوداء).