سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 15 ديسمبر 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:36 م
14 ديسمبر 2021
الدولار
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سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 15 ديسمبر 2021، ارتقع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، أمس الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، لدى سوق النقد غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم

وتراوح سعر الدولار في السوق غير الرسمية "السوداء" بين 27000 و27050 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في البنوك

أعلن مصرف لبنان المركزي، قبل أسبوعين عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لبعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي للعملة.

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