بوكا جونيورز يتوج بكأس مارادونا على حساب برشلونة

توج بوكا جونيورز الأرجنتيني بلقب كأس مارادونا، على حساب برشلونة، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 4 ـ2، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض.



والتقى برشلونة وبوكا جونيورز على كأس مارادونا، إحياء للذكرى الأولى لوفاة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.



وشهد تشكيل برشلونة، تواجد البرازيلي داني ألفيس لأول مرة بقميص الفريق الكتالوني، بعد انضمامه للبارسا في صفقة انتقال حر، حيث ارتدى القميص رقم 8.



وسجل هدف برشلونة الشاب فيران جوتجلا في الدقيقة 51، والذي استغل كرة عرضية من داني ألفيس داخل المنطقة، وسدد في الشباك.



وتعادل لبوكا زيبالوس في الدقيقة 77، حيث انطلق فابرا على الطرف الأيسر ومرر له كرة داخل المنطقة، ونجح زيبالوس في الهروب من رقابة دفاع البارسا وبلمسة واحدة أسكن الكرة في الشباك دون أي رد فعل من نيتو حارس البلوجرانا.



وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث ابتسم الحظ للفريق الأرجنتيني بينما أهدر برشلونة ركلتي جزاء، ليتوج البوكا باللقب.



ولعب ألفيس المباراة كاملة وظهر بمستوى جيد، تمهيدَا لمشاركته مع الفريق بداية من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، حيث سيتم قيده في الانتقالات الشتوية.



واعتمد تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلوجرانا على العديد من اللاعبين الشباب من فريق الرديف، واللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي مع البارسا في الفترة الحالية.

