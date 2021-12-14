مقتل مواطن خلال شجار عائلي جنوب القطاع

قتل مواطن مساء اليوم الثلاثاء، اثر شجار عائلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت الشرطة الفلسطينية في القطاع، عن مقتل الشاب محمد هاشم العرجا (27 عاماً)، جراء طعنه بآلة حادة خلال شجار عائلي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبينت الشرطة في بيان لها، أنها أوقفت المشتبه به (أ، ع) من نفس العائلة، وإحالته إلى التحقيق ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه:

تصريح صحفي:

مقتل الشاب (محمد هاشم العرجا) 27 عاماً، متأثراً بإصابة خطيرة جراء طعنه بآلة حادة خلال شجار عائلي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء.

▪️وقد أوقفت الشرطة المشتبه به بجريمة القتل، وهو (أ، ع) 25 عاماً من نفس العائلة، وأحالته إلى التحقيق، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

عقيد/ أيمن البطنيجي

المتحدث باسم الشرطة

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021