بالصور قيادة الجهاد تزور حركة حماس برفح لتهنئتها بالانطلاقة

زار وفد قيادي من حركة الجهاد الاسلامي في رفح قيادة حركة المقاومة الاسلامية "حماس" لتقديم التهنئة في ذكرى انطلاقتها الـ34 .

وتقدم الوفد د. وليد القططي عضو المكتب السياسي والقيادي بالحركة أحمد المدلل ومسئول اقليم رفح أ. محمود عدوان و مسئول العلاقات الوطنية والخارجية برفح القذافي القططي وقيادات العمل التنظيمي بالحركة ، وكان في استقبال الوفد قيادة حركة حماس في محافظة رفح .

وخلال كلمته قدم عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي د.وليد القططي تهنئة حركة الجهاد الاسلامي لحركة حماس بمناسبة الذكرى الـ 34 لانطلاقتها.

وأكد القططي أن حركة حماس منذ انطلاقتها شكلت حضوراً مهماً للعمل الوطني المقاوم في وجه الاحتلال الصهيوني، وسجلت حضوراً متميزاً في كافة المحطات، وحافظت على موقف ثابت في صراعنا الممتد والمفتوح مع الاحتلال الصهيوني أكدت من خلاله على استمرار الجهاد والمقاومة حتى تحرير كل فلسطين.

وأشار القططي خلال حديثه إلى أبرز المحطات الجهادية البارزة والمعارك الباسلة التي خاضتها المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس وبجانبهما الأذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية التي قدمت شلالاً من التضحيات، ونترحم على شهداء هذه المسيرة المباركة من الثبات والصمود والجهاد والمقاومة.

ولفت خلال حديثه أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تؤكد على الشراكة والتحالف مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وكافة قوى المقاومة الفلسطينية لحماية الثوابت والدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ومواجهة العدو الصهيوني ومواصلة الاشتباك معه في كل الساحات وبكل الوسائل وفي مقدمتها العمل الفدائي المسلح .

من جانبه رحب القيادي في حركة حماس م. عيسى النشار بالوفد الزائر وعبر عن فخره واعتزازه بزيارة حركة الجهاد الاسلامي مؤكداً على متانة العلاقة التي تربط الحركتين .

وفي ختام الزيارة قدم الوفد الزائر درع الوفاء و المحبة لقيادة حركة حماس في ذكرى انطلاقتهم تقديراً لجهودهم المباركة في خدمة القضية الفلسطينية.









