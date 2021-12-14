قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، حملة اعتقالات واسعة، في عدد من مدن الضفة الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية مقدسية، أن اعتقلت الشابين يزن الحسيني ومحمد السعو من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

كما اعتقلت، سيدة من بلدة سلوان بعد احتجازها و تفتيشها بالقرب من منطقة باب المغاربة.

وفي بيت لحم، اعتقلت الشاب براء شكارنة على حاجز الكونتينر شرق المدينة، علمًا بأنه تحرر من السجن قبل عدة أشهر.

وفي مدينة قلقيلية ، قالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب موسى العالم اثناء مروره على دوار النبي الياس شرق المدينة، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي نفس السياق، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تقتحم قرية بلعين غرب رام الله، وتطلق النار وقنابل والغاز تجاه منازل المواطنين.