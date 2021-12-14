الجهاد" يزور بيت الشهيد الشبل معاذ زارع غرب رام الله

زار وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي وأسرى محررين، مساء اليوم الثلاثاء، بيت الشهيد الشبل معاذ زارع في قرية "كفر نعمة" غرب مدينة رام الله المحتلة.

واستذكر الوفد الشهيد الملقب بـ"شبل السرايا"، لدوره البطولي والشجاع، مشيرين إلى أنه كان مجتهداً في دراسته، ومحبوباً داخل قريته، ونشيطاً في عمله التطوعي والاجتماعي.

والذي ارتقى شهيداً بتاريخ 6 سبتمبر 2006م، وهو في عمر الـ16، خلال محاولته تصنيع عبوات تفجيرية لتنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال، حيث حدث خلل أدى إلى انفجارها.

وتأتي هذه الزيارة تخليداً لسيرة الشهيد الشبل، وإحياءً لذكراه في نفوس الأجيال، وتكريماً لعائلته الصابرة المحتسبة على ما قدموه في سبيل الإسلام وفلسطين.