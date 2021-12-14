راصد جوي: منخفض جوي يؤثر على البلاد الجمعة و آخر منتصف الاسبوع المقبل

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يؤثر منخفض جوي سريع على المنطقة يوم الجمعة القادم.

و بحسب الراصد الجوي، فإن منخفضاً آخر قوي سيؤثر على البلاد لأكثر من يوم منتصف الأسبوع القادم بمشيئة الله.

بدورها أفادت الأرصاد الجوية أن الجو يكون غداً الأربعاء غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام تكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

أما الخميس، فيكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.