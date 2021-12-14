الإمارات تهدد بإلغاء صفقة طائرات F35

ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات هددت بإلغاء صفقة شراء طائرات الشبح "F35" من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع، أن أبو ظبي قررت إعادة النظر في الصفقة التي تبلغ 23 مليار دولار، بسبب المطالب الفنية والأمنية التي وضعتها الولايات المتحدة، وأيضًا لاعتبارات تتعلق بالتكلفة مقابل المنفعة.

وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن يصل وفد إماراتي إلى واشنطن يوم غد الأربعاء، للقاء بعثة عسكرية من البنتاغون، بهدف التفاوض بشأن الصفقة.

وقالت القناة: إن "الغموض لازال يكتنف هذه الصفقة الضخمة التي أُبرمت ضمن اتفاقيات التطبيع في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".