"الجهاد" يزور بيت الشهيد القائد رياض خليفة غرب رام الله

زار وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي وأسرى محررين، مساء اليوم الثلاثاء، بيت الشهيد القائد المجاهد رياض خليفة في قرية "كفر نعمة" غرب مدينة رام الله المحتلة، في الذكرى الثامنة عشر لاستشهاده.

وضم الوفد كلاً من القيادي أحمد نصر والمحرر جمعة التايه، وعدد اَخر من القادة المحررين.

وتحدث الوفد عن مناقب الشهيد رياض خليفة الذي قاتل حتى اللحظة الأخيرة، ورفض البقاء مكبلاً في سجون الاحتلال، مستذكرين حادثة "نفق عوفر"، حيث استطاع الشهيد رياض برفقة الشهيد خالد شنايطة والمحرر أمجد ديك، تحرير أنفسهم بحفر نفق تحت جدران المعتقل في مايو 2003م.

وأضاف الوفد أن الاحتلال الصهيوني كان يعتبر الشهيد قنبلة موقوتة ومصدر إزعاج له، مشيرين إلى دوره البطولي في استمرار جذوة الجهاد والمقاومة، حتى لقي الله شهيداً بعد معركة بطولية.

وتأتي هذه الزيارة إحياءً لذكرى الشهيد القائد رياض خليفة، وتكريماً لعائلته الصابرة المحتسبة على ما قدموه في سبيل الإسلام وفلسطين.